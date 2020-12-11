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Байден отреагировал на звание «Человек года»

20:31, 11 декабря 2020
Джо Байден Джо Байден Фото: Adam Schultz/Biden for President/Global Look Press

Кандидат на пост президента США демократ Джо Байден польщён тем, что он вместе с напарницей по предвыборной гонке Камалой Харрис стали обладателями звания «Человек года» по версии американского журнала Time.

Я польщен тем, что вместе с Камалой Харрис стал «Человеком года» и благодарен за то, что включён в этот список, куда вошли столь много выдающихся деятелей, — написал политик в Twitter.

Он подчеркнул, что все американцы в этом году проявили непоколебимую веру и силу духу в ответ на возникшие вызовы. Байден отметил соотечественников, которые борются с пандемией на переднем крае и тех людей, которые организуют выступления в поддержку расовой справедливости. 

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