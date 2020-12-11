Байден отреагировал на звание «Человек года»

Фото: Adam Schultz/Biden for President/Global Look Press

За последние 24 часа в США COVID-19 диагностировали ещё у 224 тыс. человек, скончались 2768 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, СМИ и других открытых источников.

По его данным, за минувшие сутки в стране выявлено 224 452 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в Штатах коронавирус был диагностирован почти у 15,6 млн человек. Жертвами заболевания...