Байден отреагировал на звание «Человек года»

Кандидат на пост президента США демократ Джо Байден польщён тем, что он вместе с напарницей по предвыборной гонке Камалой Харрис стали обладателями звания «Человек года» по версии американского журнала Time.
Я польщен тем, что вместе с Камалой Харрис стал «Человеком года» и благодарен за то, что включён в этот список, куда вошли столь много выдающихся деятелей, — написал политик в Twitter.
Он подчеркнул, что все американцы в этом году проявили непоколебимую веру и силу духу в ответ на возникшие вызовы. Байден отметил соотечественников, которые борются с пандемией на переднем крае и тех людей, которые организуют выступления в поддержку расовой справедливости.