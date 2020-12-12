Байден показал врачу травмированную ногу

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Объявивший себя победителем на выборах за кресло американского президента Джо Байден продемонстрировал медику ступню, которую демократ повредил две недели назад. Об этом сообщил пул кандидата на пост хозяина Белого дома.

Осматривал Байдена доктор Кевин О'Коннор. Он, как утверждается в сообщении, заявил, что процедура плановая — «через две недели после получения травмы».

Врач пояснил, что у Байдена трещина в одной небольшой кости едва заметна, в другой — заживает, согласно ожиданиям. В субботу политик прошёл плановое обследование в госпитале Пенсильвании. Там есть специальный рентгеновский аппарат, который позволяет сделать снимок пациента в положении стоя.

Когда первоначальный дискомфорт и отёк уменьшились, важно понаблюдать за структурами в средней части стопы под фактическим давлением при стоянии, — сказал доктор, слова которого приводит РИА Новости.

Байден прибыл в больницу в тёмном костюме и медицинской маске. Демократ шёл к дверям слегка прихрамывая. Осматривали кандидата на пост президента США примерно час. Из больницы он вышел в прекрасном расположении духа и пообщался с прохожим на улице.

Кроме того, Байден является ярым сторонником масочного режима, дистанцирования и ограничения контактов в качестве основных мер противодействия COVID-19.

Травму политик получил, когда играл со своей собакой, которую пытался схватить за хвост и поскользнулся.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Джо Байден заявил, что польщён тем, что он вместе с напарницей по предвыборной гонке Камалой Харрис стал обладателем звания «Человек года» по версии американского журнала Time.