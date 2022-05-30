Байден показал кое-что запретное толпе возмущенных американцев CBS News: Байден показал неуместный жест толпе возмущенных американцев

Джо Байден / Фото Brian Cahn/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Джо Байден посетил Техас, где недавно 18-летний парень расстрелял 18 детей и трех взрослых. В ответ на крики возмущенной толпы, призывавшей американского лидера к действиям, глава Белого дома поднял большой палец вверх, передаёт CBS News.

На видео люди скандируют «Сделайте что-нибудь!». Садясь в машину, президент приподнимается на ступени автомобиля и показывает большой палец с фразой: «Мы сделаем!» После этого Байден скрылся в машине. Пользователи Сети оставили гневные комментарии к ролику, в котором запечатлена эта сцена. Они призвали президента тратить меньше на собственную охрану и уделить больше внимания безопасности в школах.

Представьте, если бы мы защищали наших детей так же хорошо, как они защищают президента, — написал пользователь Michael Kissner.

Некоторые комментаторы порекомендовали Байдену не отдавать деньги другим странам, а потратить их на обеспечение школ охраной. Они отметили, что президента окружает большая охрана, вопреки тому, что он отказывает в дополнительном финансировании полиции.

24 мая в Техасе произошла стрельба в начальной школе. В учреждение пришёл 18-летний юноша Сальвадор Рамос. Накануне парень ранил свою бабушку, после чего отправился в школу с ружьём. В результате инцидента погибли 18 детей и трое взрослых. Стрелок был ликвидирован.

Байден после инцидента призвал бросить вызов оружейному лобби в США. По словам главы государства, он «сыт по горло» инцидентами со стрельбой.