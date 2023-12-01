Байден похвастался наличием кода, способного «взорвать весь мир» Байден пошутил о способности «взорвать весь мир» во время визита в Колорадо

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден подвергся критике со стороны журналистов за неудачную шутку про ядерную кнопку, сообщает издание New York Post. В ходе экскурсии по предприятию CS Wind в штате Колорадо глава государства похвастался наличием кода, способного уничтожить весь мир. При этом он уточнил, что имеет в виду коды для запуска ядерного оружия.

В ходе экскурсии президент обратил внимание на чемодан, который носил один из сотрудников предприятия. Он заявил, что сопровождающий его морской пехотинец носит похожий чемодан, в котором содержатся секретные коды от ядерного оружия, способного взорвать весь мир.

Мой морской пехотинец носит что-то похожее, у него там код, чтобы взорвать мир, — заявил Байден.

Это заявление вызвало недовольство у журналистов New York Post. Они заявили, что у президента, попытавшегося пошутить во время разговора с рабочими, «ничего не вышло». В комментариях к публикации читатели обвинили Байдена в ребячестве.

Как сообщалось ранее, рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена на посту президента США поставил новый антирекорд. Согласно результатам опроса, проведенного телеканалом NBC News, он составляет всего 40%.