Байден подтвердил возможность поставок БМП Bradley Украине

Фото: U.S. Army/NEWS.ru

США действительно могут отправить Украине боевые машины пехоты (БМП) Bradley, передает Reuters со ссылкой на заявление президента Джо Байдена. Американский лидер положительно ответил на соответствующий вопрос журналистов во время пресс-конференции в Вашингтоне.

При этом он не уточнил, сколько именно машин США могут поставить Украине.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в стране началась подготовка к получению американских ЗРК Patriot. По его словам, комплексы будут развернуты в ближайшее время. Кроме того, президент Владимир Зеленский вместе с дипломатами работают над поставками новых типов западного оружия, прежде всего танков и другой бронетехники.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США помогают ВСУ предотвращать запуск российских беспилотников. Отмечается, что Соединенные Штаты также пытаются мешать производству боевых дронов в Иране, откуда, по данным американских властей, вооружение отправляется в Россию.

В сентябре 2020 года американские войска на северо-востоке Сирии получили партию боевых машин пехоты M2A2 Bradley. Их доставили из Кувейта военно-транспортными самолётами С-17 ВВС США. Переброска БМП осуществлена на фоне инцидента, который произошёл в конце августа между военнослужащими РФ и США в этом регионе. В Центральном командовании подчеркнули, что БМП позволят сохранить свободу передвижения сил коалиции, чтобы обеспечить полный разгром ИГ (организация запрещена в РФ), и опубликовали фото выгрузки боевых машин, писал NEWS.ru.