Байден подтвердил обязательства США перед Украиной

Президент США Джо Байден подтвердил, что Вашингтон неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Своё заявление американский лидер сделал во время участия в мероприятиях по случаю годовщины голодомора на Украине 1932–1933 годов.

Байден заявил, в частности, что украинский народ, преодолев все ужасы голодомора, продемонстрировал свой дух и стойкость, создав в конечном счёте «свободное и демократическое общество».

Вспоминая боль и жертвы голодомора, США также подтверждают нашу приверженность народу Украину и нашу неизменную поддержку её суверенитета и территориальной целостности, — сказал американский президент, его слова распространил Белый дом.

В 1932–1933 годах голод охватил многие сельскохозяйственные районы СССР. Помимо Украины это были Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, большая часть Центрально-Чернозёмной области, Казахстан, Западная Сибирь, Южный Урал. Всего, по различным оценкам, от голода погибли 7-8 млн человек, из них на Украине порядка 3,5 млн. В стране действует закон, который признаёт эти события геноцидом украинского народа.

Ранее сообщалось, что Украина станет одной из двух главных тем на возможных будущих переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Второй темой станет активность НАТО у российских границ. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.