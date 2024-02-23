Байден подтвердил введение санкций США против России Байден: США введут более 500 санкций против России из-за СВО

Фото: Official White House/Carlos Fyfe

Президент США Джо Байден объявил, что США введут более 500 санкций против России из-за ситуации на Украине, экспортные ограничения затронут около 100 юридических лиц, говорится на сайте Белого дома. В заявлении сказано, что рестрикции в отношении России затронут финансовый сектор, ВПК, сети по закупкам, помогающих обходу санкций.

Сегодня я объявляю более чем 500 новых санкций против России <...> Мы также вводим новые экспортные ограничения против почти 100 предприятий за предоставление тайной поддержки российской военной машине, — следует из заявления главы Белого дома.

Ранее Европейский союз официально принял 13-й пакет индивидуальных и экономических санкций против России. Под рестрикции попали 194 физических и юридических лица, в том числе министр обороны Северной Кореи.

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо ранее рассказал агентству Reuters, что Вашингтон планирует опубликовать новые ограничения против России 23 февраля. Санкции США будут направлены против «более чем 500 целей». По его словам, такими действиями американское руководство стремится призвать Россию к ответу за спецоперацию на Украине. Заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд отметила, что новые санкции против России будут просто «сокрушительными».