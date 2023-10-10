Байден подтвердил нахождение в заложниках у ХАМАС американских граждан

Фото: Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

Джо Байден

В заложниках у палестинского движения ХАМАС находятся в том числе американские граждане, заявил президент США Джо Байден в ходе специального обращения в связи с событиями на Ближнем Востоке, сообщает The New York Times. По его словам, Вашингтон отправит экспертов, чтобы они помогли освободить людей.

Теперь мы знаем, что среди тех, кого удерживает ХАМАС, присутствуют и американцы. Я поручил своей команде поделиться разведданными и направить дополнительных экспертов со всего правительства США для консультирования израильских коллег по вопросам возвращения заложников, — сказал хозяин Белого дома.

Ранее Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы перебросить дополнительные военные силы на Ближний Восток. Конгрессу будет предложено принять «срочные меры», чтобы помочь интересам безопасности союзников и партнеров, отметил он. Американский президент также назвал действия палестинского движения ХАМАС «актом терроризма». Байден предостерег другие государства от вмешательства в палестино-израильский конфликт. Он адресовал таким странам короткое: «Не надо».

Помимо этого американский лидер сообщил, что, по его данным, 14 граждан США были убиты в результате нападения ХАМАС. Действия движения Байден охарактеризовал словами «чистое зло».