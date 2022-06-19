Байден подпрыгнул на вопрос о самочувствии после казуса с велосипедом

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден своеобразно отреагировал на вопрос о своём самочувствии после того, как рухнул с велосипеда. Американский лидер подпрыгнул три раза и поднял вверх кулаки. Видео реакции опубликовано журналистами пула Белого дома.

В момент, когда его спросили о состоянии здоровья, президент США выходил из церкви Рехобот Бич в довольном настроении. После того, как глава государства продемонстрировал свою реакцию, он проследовал в лимузин и уехал.

Байден свалился с велосипеда во время велопрогулки, когда не смог вытащить ногу из крепления педали. Позже пресс-служба Белого дома сообщила, что президент не пострадал и медицинская помощь ему не потребовалась.

Ранее сообщалось, что в США Трамп обогнал Байдена по популярности. Уровень неодобрения американского президента Джо Байдена, согласно последним опросам избирателей в США, достиг своего пика. Если бы выборы состоялись сейчас, за Трампа проголосовали бы 44% жителей страны, за Байдена — 42%.