Президент США Джо Байден своеобразно отреагировал на вопрос о своём самочувствии после того, как рухнул с велосипеда. Американский лидер подпрыгнул три раза и поднял вверх кулаки. Видео реакции опубликовано журналистами пула Белого дома.
В момент, когда его спросили о состоянии здоровья, президент США выходил из церкви Рехобот Бич в довольном настроении. После того, как глава государства продемонстрировал свою реакцию, он проследовал в лимузин и уехал.
Байден свалился с велосипеда во время велопрогулки, когда не смог вытащить ногу из крепления педали. Позже пресс-служба Белого дома сообщила, что президент не пострадал и медицинская помощь ему не потребовалась.
Ранее сообщалось, что в США Трамп обогнал Байдена по популярности. Уровень неодобрения американского президента Джо Байдена, согласно последним опросам избирателей в США, достиг своего пика. Если бы выборы состоялись сейчас, за Трампа проголосовали бы 44% жителей страны, за Байдена — 42%.