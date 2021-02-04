Байден подпишет указы, которые «восстановят место Америки в мире»

Президент США Джо Байден подпишет ряд указов, которые, предположительно, позволят Америке "восстановить своё место в мире". Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
В сообщении пресс-службы
Речь, помимо прочего, идёт о меморандуме о структуре Совета нацбезопасности (СНБ). Как утверждается, новая структура СНБ будет отражать межотраслевой характер вызовов, поставленных перед США.
Также президент планирует подписать меморандум о модернизации системы набора сотрудников в сфере национальной безопасности.
Как отмечают в Белом доме, в центре внешней политики Штатов вновь будет стоять дипломатия.
Ранее NEWS.ru писал, что предложившую вынести импичмент президенту Джо Байдену конгрессвумен Марджори Тейлор Грин наказали в США.