Байден подпишет указы, которые «восстановят место Америки в мире»

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Президент США Джо Байден подпишет ряд указов, которые, предположительно, позволят Америке "восстановить своё место в мире". Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В сообщении пресс-службы говорится , что президент Байден предпринимает дополнительные действия для подтверждения американских ценностей на мировой арене и восстановление ясности того, что США поддерживает возможности специалистов по национальной безопасности.

Речь, помимо прочего, идёт о меморандуме о структуре Совета нацбезопасности (СНБ). Как утверждается, новая структура СНБ будет отражать межотраслевой характер вызовов, поставленных перед США.

Также президент планирует подписать меморандум о модернизации системы набора сотрудников в сфере национальной безопасности.

Как отмечают в Белом доме, в центре внешней политики Штатов вновь будет стоять дипломатия.

Ранее NEWS.ru писал, что предложившую вынести импичмент президенту Джо Байдену конгрессвумен Марджори Тейлор Грин наказали в США.