Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия

Фото: White House/via Global Look Press

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден 25 июня подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия, сообщает CNN. Документ криминализирует акт продажи оружия лицам, которым запрещено им пользоваться, а также расширяет рамки тех, кто попадает под запрет и строгий контроль.

Так, согласно документу, люди, осужденные за домашнее насилие, не смогут купить оружие как минимум в течение пяти лет. Право на покупку оружия будет восстановлено, если за указанный срок человек не совершит никаких противоправных действий. Кроме того, лица, не достигшие 21 года, но желающие приобрести оружие, будут подвергаться более строгим проверкам, а штаты получат гранты на временное изъятие оружия у лиц, представляющих опасность для окружающих.

Дай бог, это спасет много жизней, — заявил Байден при подписании закона.

Законопроект был одобрен сенатом Конгресса США 24 июня. Необходимость в нем назрела в связи с большим количеством инцидентов с расстрелами мирных жителей, которые происходили в последнее время в стране. За введение закона выступили 65 сенаторов (все демократы и 15 республиканцев), против оказались 33 представителя Республиканской партии.

По данным американских аналитиков, с начала 2022 года в результате случаев применения огнестрельного оружия в стране погибли около 20 тысяч человек. Произошло 260 случаев массовой стрельбы.

Один из последних произошёл в Техасе. 24 мая в городе Ювальде 18-летний Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе. Он был вооружен пистолетом и винтовкой. В результате погибли 19 детей и двое взрослых. Злоумышленника застрелили прибывшие на место инцидента полицейские.