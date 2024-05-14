Байден подписал закон о запрете на импорт урана из России

Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден подписал закон, «запрещающий импорт необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в Российской Федерации или российской компанией». Сенат конгресса одобрил этот законопроект 30 апреля.

В документе сказано, что, несмотря на запрет, в исключительных случаях и при отсутствии других источников, закон разрешает закупки топлива до января 2028 года. В Белом доме считают, что принятая мера позволит Вашингтону избежать зависимости от российского урана в сфере ядерной энергетики. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о желании укрепить энергетическую и экономическую безопасность страны. Конгресс уже одобрил выделение $2,72 млрд с целью создания мощности для обогащения урана на территории США.

Принятый сенатом США законопроект о запрете на импорт урана из России является предвыборным пиаром, Вашингтон по-прежнему сможет закупать этот ресурс вопреки запрету, указывал ранее главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров. По его словам, если отбросить прописанные в законопроекте «красивые фразы» и оставить суть, то он сведется к утверждению: «Если очень хочется, то можно».

Запрет США на импорт обогащенного урана из России негативным образом скажется на «глобальном рынке товаров и услуг ядерного топливного цикла» и приведет к последствиям в американской атомной энергетике, утверждали представители госкорпорации Росатом. По их мнению, такое решение властей США имеет явно выраженный политический подтекст.