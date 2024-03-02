Байден подписал указ о продлении финансирования работы правительства США

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Джо Байден

Президент США Джо Байден подписал согласованный ранее обеими палатами Конгресса законопроект о продлении финансирования работы правительства, сообщает пресс-служба Белого дома. Там говорится, что закон предусматривает продление финансирования одних федеральных ведомств до 8 марта, а других — до 22 марта.

Как следует из документа, «в пятницу, 1 марта 2024 года, президент подписал закон». Он, уточняется, обеспечивает «ассигнования федеральным структурам на 2024 финансовый год».

Ранее стало известно, что Байден рассчитывает увидеть к июню прогресс в плане стран «Группы семи» (G7) по использованию замороженных российских активов. Американский лидер рассчитывает направить средства для реконструкции Украины, уточнили аналитики. Члены «Большой семерки», по их мнению, рассматривают возможность применения замороженных активов РФ для получения с них доходов, в качестве альтернативы обсуждается вариант предоставления гарантий по активам при помощи этих денег.

До этого главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев предположил, что демократы могут отстранить Джо Байдена от президентской гонки из-за его проблем со здоровьем. Эксперт констатировал, что политик часто оговаривается и ведет себя «неадекватно», а его заявления о поддержке зарубежных лидеров прозвучали несуразно.