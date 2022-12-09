Байден подписал указ о помиловании Бута Американский Минюст опубликовал указ Байдена о помиловании Бута

Президент США Джозеф Байден подписал указ о помиловании россиянина Виктора Бута, освобожденного накануне из американской тюрьмы, указ об этом опубликован на сайте Минюста США. В указе отмечается, что Буту будет запрещено возвращаться в Соединенные Штаты, а также получать доход с художественных или иных произведений о его жизни. Сообщается, сам указ был подписан Байденом еще 2-го декабря.

Виктор Бут не должен возвращаться в США после своего добровольного или вынужденного перемещения из страны, — говорится в указе Байдена.

Российского предпринимателя, находившегося на протяжении последних 15 лет в американской тюрьме по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и поддержке терроризма, ранее обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков. В МИД России отметили, что Вашингтон «категорически отказывался от диалога» по данному обмену, но российская сторона продолжала работу.

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова рассказала, что и Бут, и Грайнер были помилованы перед обменом. Она добавила, что главная заслуга в обмене принадлежит спецслужбам РФ, и назвала это новогодним подарком.