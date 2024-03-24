Байден подписал проект о финансировании правительства Белый дом: Байден подписал проект бюджета США на $1,2 триллиона для федведомств

Фото: Ting Shen - Pool via CNP/Global Look Press

Президент США Джо Байден подписал проект, согласно которому ряд федеральных ведомств получит финансирование в размере $1,2 триллиона для продолжения работы, передает пресс-служба Белого дома. Средства будут выделены до конца 2024 финансового года, то есть до 30 сентября.

В субботу, 23 марта 2024 года, президент подписал закон: HR 2882, «Закон о дальнейших консолидированных ассигнованиях 2024 года», который обеспечивает финансирование до 30 сентября 2024 года проектов и деятельности департаментов и агентств федерального правительства, — говорится в сообщении.

Ранее Сенат вслед за палатой представителей США поддержал законопроект, предусматривающий выделение около $1,2 трлн до конца финансового года, тем самым избежав шатдауна. За инициативу высказались 74 сенатора, против выступили 24 законодателя.

До этого конгрессменам удалось избежать шатдауна в Соединенных Штатах в третий раз. Благодаря законопроекту финансирование программ в различных отраслях продлили до 1 марта. Конгрессу приходилось принимать подобные мелкие инициативы из-за продолжающихся споров относительно постоянного бюджета. Значительные расхождения во взглядах между демократами и республиканцами не позволяли согласовать единую сумму.