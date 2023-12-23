Байден подписал оборонный бюджет США на 2024 год

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Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2024 финансовый год, сообщили в Белом доме. Документ предполагает выделение $880 млрд на программы министерств обороны и энергетики, Госдепартамента и разведслужб.

Кроме того, в бюджете зарезервированы $800 млн на содействие Украине. При этом большую часть помощи Киеву Вашингтон запросил отдельным документом. Он в настоящее время находится на рассмотрении конгресса.

20 декабря издание Financial Times со ссылкой на заявление лидера демократов в сенате Чака Шумера сообщило, что члены Конгресса США решили отложить слушания по вопросу о выделении финансовой помощи Украине до января 2024 года. Предполагается, что это решение было принято из-за разногласий, возникших между республиканцами и демократами при обсуждении проблем миграции из Мексики. Все эти вопросы планируется рассмотреть после рождественских каникул.

Ранее стало известно, что деньги Вашингтона для Киева закончатся к 30 декабря, если не будет принято решение о допфинансировании. Отмечалось, что Пентагон потратит последние $1,07 млрд на закупку нового оружия и оборудования, которые заменят изъятое из запасов и отправленное украинской армии. При этом Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на $200 млн. Глава государства уточнял, что «Конгрессу США следует согласовать выделение дополнительного финансирования» на поддержку Киева.