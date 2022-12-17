Байден подписал недельный бюджет США для продления работы органов власти

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Джо Байден

Президент США Джо Байден подписал недельный бюджет страны, продлив работу правительства до 23 декабря. Это было сделано для того, чтобы не допустить «шатдауна», сообщает РИА Новости.

Подписание недельного бюджета обеспечивает недопущение прекращения работы федеральных органов власти из-за отсутствия средств. Согласно документу, обеспечивается финансирование правительства с 16 по 23 декабря. Оно даст время законодателям на согласование полноценного бюджета на 2023 год.

Профильные комитеты американского конгресса на днях согласовали проект оборонного бюджета США на 2023 финансовый год, его сумма оценивается в $847,3 млрд. В проект бюджета включены инициативы по сокращению зависимости от России в сфере энергоносителей, также предполагается продлить запрет на военное сотрудничество с Москвой сроком на пять лет. Ранее сообщалось, что Украина и Тайвань определены как главные получатели американской помощи в 2023 году, следует из проекта оборонного бюджета США. В следующем финансовом году (он в США начинается 1 апреля 2023 года) военные и сопутствующие затраты сверхдержавы составят почти $858 млрд.