Байден подписал бюджет на 2023 год с учетом $44,9 млрд помощи Украине

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США подписал годовой бюджет на 2023 год объемом в $1,7 трлн. Из этой суммы $44,9 млн составит помощь Украине, сообщается на сайте Белого дома.

Сам Байден заявил в Twitter, что подписанный им законопроект «завершает исторический прогресс» в этом году. Он отметил, что бюджет предусматривает инвестиции в медицинские исследования, безопасность, здравоохранение ветеранов, а также ликвидацию последствий стихийных бедствий и финансирование на борьбу с насилием против женщин.

Проект федерального бюджета на сумму $1,7 трлн 22 декабря утвердил сенат США. Он также предусматривает выделение $858 млрд на оборонные потребности Соединенных Штатов.

Объем финансовой военной поморщи Украине на следующий год также согласовали страны ЕС. Он составит в следующем году €18 млрд. решение уже подверглось критике в некоторых странах. Французский политик и лидер ассоциации «Патриоты» Флориан Филиппо назвал «полным бредом» решение Брюсселя выделять каждый месяц киевским властям по €1,5 млрд.

Ранее президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 2023 финансовый год. Общая сумма бюджета составит порядка $850 млрд. Отмечается, что $10 млрд пойдут на военную помощь Тайваню, $800 млн — Украине, еще $6 млрд будут направлены на «сдерживание» России в Европе.