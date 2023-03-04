Байден подошел к журналистам, отвернулся и ушел Байден вышел к журналистам около Белого дома, но не стал давать никаких комментариев и ушел

Фото: Oliver Contreras - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Американский президент Джо Байден вышел к журналистам около Белого дома в Вашингтоне, но не стал давать никаких комментариев и ушел в в сторону вертолета. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул N3». Глава Белого дома постоял пару секунд перед репортерами, задававшими вопросы, улыбнулся, развел руками, развернулся и ушел.

В середине февраля Байдену удалили базальноклеточную карциному, следует из заключения его лечащего врача Кевина О’Коннора. Образец кожи был отправлен на биопсию, которая подтвердила раковое поражение. По словам врача, вся раковая ткань была удалена, а дальнейшее лечение главе Белого дома не требуется.

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон ранее заявил, что Байден постепенно утрачивает способность говорить. Он добавил, что американским журналистам запрещают освещать эту тему. По его словам, за последние годы состояние президента ухудшилось. В качестве доказательства телеведущий привел в пример неоднократные ошибки, которые допускал Байден в ходе своих выступлений.

Он подчеркнул, что не пытается осудить или оскорбить главу государства, так как это естественный процесс. Но журналист отметил, что люди должны знать правду. По его мнению, у Байдена недостаточно интеллектуальных сил, чтобы продолжать управлять страной.

6 ноября 2022 года стало известно, что американский лидер допустил оговорку на выступлении во Флориде, где он произносил речь в поддержку Демократической партии перед выборами в конгресс. Хозяин Белого дома решил похвастаться достижениями демократов, однако спутал дефицит бюджета и госдолг США, поставив публику в тупик.