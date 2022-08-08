Байден поддержал право Израиля на защиту от атак Президент США Байден заявил о давней и непоколебимой поддержке безопасности Израиля

Фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден приветствовал объявление о прекращении огня между Израилем и палестинской группировкой «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). При этом он заявил своей давней и непоколебимой поддержке безопасности Израиля, в том числе права защиты от атак. Слова главы американского государства распространила пресс-служба Белого дома.

Я приветствую сегодняшнее объявление о прекращении огня между Израилем и базирующимися в Газе боевиками после трёх дней боевых действий, — сказал Байден.

Он также рассказал, что за последние трое суток Штаты взаимодействовали с чиновниками Израиля, Палестинской автономии, Египта, Катара, Иордании и других стран региона. Целью всего было «способствовать быстрому урегулированию конфликта».

Также Байден подчеркнул давнюю и непоколебимую поддержку безопасности Израиля, «включая его право на защиту от атак». Глава американского государства заявил, что в последние дни Израиль защищал свой народ «от неизбирательных обстрелов со стороны террористической группировки».

Ранее сообщалось, что Израиль согласился на условия перемирия, предложенные в секторе Газа. Группировка «Исламский джихад» также подтвердила заключение перемирия с Израилем.

При этом обе стороны пообещали прекратить перемирие, если их условия не будут выполнены и договорённости будут нарушены.