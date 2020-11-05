Байден почти догнал Трампа по числу голосов в Джорджии

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден вплотную приблизился к действующему главе государства Дональду Трампу по числу набранных голосов в штате Джорджия.
На счету Трампа 49,4% голосов, Байдена — 49,36%. Разница составляет всего в 1,7 тысячи голосов,
Джорджия — один из так называемых колеблющихся штатов. Победа в нём принесёт кандидату на пост президента США 16 голосов выборщиков.
Как писал NEWS.ru, власти штата заявили, итоги голосования будут подведены в течение 10 дней. При этом суд Джорджии отклонил иск штаба Трампа о приостановке обработки бюллетеней.