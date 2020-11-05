Байден почти догнал Трампа по числу голосов в Джорджии

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Президент США Дональд Трамп, борющийся за сохранение места в Белом доме, обратился к американцам, вновь объявив себя победителем выборов главы государства. При этом он обратил внимание на важный нюанс: он победит, если будут учтены «честные» голоса.

Если вы подсчитаете «честные» голоса, то я легко одержу победу. Мы не позволим коррупции украсть эти выборы — да и любые выборы, если на то пошло. Это как раз тот...