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Байден почти догнал Трампа по числу голосов в Джорджии

09:35, 06 ноября 2020 57
Фото: Simon Shin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден вплотную приблизился к действующему главе государства Дональду Трампу по числу набранных голосов в штате Джорджия.

На счету Трампа 49,4% голосов, Байдена — 49,36%. Разница составляет всего в 1,7 тысячи голосов, сообщает телеканал Fox News.

Джорджия — один из так называемых колеблющихся штатов. Победа в нём принесёт кандидату на пост президента США 16 голосов выборщиков.

Как писал NEWS.ru, власти штата заявили, итоги голосования будут подведены в течение 10 дней. При этом суд Джорджии отклонил иск штаба Трампа о приостановке обработки бюллетеней.

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