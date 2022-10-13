Байден по ошибке сказал, что его умерший от рака сын погиб в Ираке

Фото: Yuri Gripas/ABACA/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден во время выступления по ошибке сказал, что его сын «расстался с жизнью в Ираке», хотя на самом деле Бо умер в 2015 году в возрасте 46 лет от рака мозга. Как передает телеканал Fox News, американский лидер выступал в штате Колорадо, где, по его словам, проходили подготовку американские военные, которые позднее участвовали во Второй мировой войне и действовали против германских войск.

Я говорю это как отец человека, который получил Бронзовую звезду и расстался с жизнью в Ираке. Представьте мужество, отвагу и настоящие жертвы, настоящие жертвы, которые все они принесли, — сказал Байден.

Сын американского лидера служил в Ираке в 2008–2009 годах. На момент смерти имел звание майора. Бо умер 30 мая 2015 года от опухоли головного мозга (глиобластомы) — перед этим он был госпитализирован в одну из американских клиник.

Ранее Байден допускал, что причиной развития онкологии у его сына могло быть воздействие токсичных веществ, которые выделялись при сжигании отходов на американских военных объектах, в том числе в Ираке.

Ранее президент США во время конференции в Вашингтоне решил дать слово конгрессвумен Джеки Валорски, забыв о том, что она умерла в прошлом месяце. Байден сначала хотел отыскать ее взглядом, потом позвал ее в микрофон, а после того как Валорски так и не появилась, он объявил, что политик хотела бы здесь оказаться.