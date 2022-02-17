Байден планирует запросить у конгресса $770 млрд на оборону

Президент США Джо Байден планирует запросить у конгрессменов оборонный бюджет в сумме, превышающей $770 млрд на 2023 финансовый год, который начнётся 1 октября, пишет Reuters со ссылкой на источники. При этом сказано, что окончательная сумма в последствии может измениться. Официальный запрос главы государства будет представлен в ближайшие месяцы.

В частности, почти $773 млрд предполагается выделить Министерству обороны, а при тратах на другие нужды итоговый размер бюджета может превысить сумму в $800 млрд. По словам одного из собеседников агентства, конгресс может также выступить за увеличение предложенной лидером страны суммы.

Так же в числе приоритетных направлений расходов нового оборонного бюджета числятся строительство кораблей, развитие космических сил, модернизация ядерной триады. По данным источника, Пентагон продолжит вкладывать средства в создание новых видов оружия на случай потенциальных военных конфликтов с Россией и Китаем.



Кроме того, в Пентагоне планируют списать часть устаревшего, а также дорогого в использовании оружия, к которому относятся литоральные боевые корабли, штурмовики A-10. Как отмечается в публикации, необходимость в использовании их пропала после вывода войск США из Афганистана. Техника уступает оружию иных возможных противников, армии которых оснащены более современным вооружением.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью «Российской газете» рассказал, что Вашингтон создал инфраструктуру, которая позволяет быстро наращивать группировки войск на территории других стран, включая и те, что находятся вблизи российской границы. По некоторым сведениям, речь идёт о 900 военных объектах.

