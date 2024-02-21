Байден планирует созвониться с Зеленским и лидерами G7

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Президент США Джо Байден в субботу поучаствует в конференц-связи с лидерами G7 и президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она добавила, что обсудят в том числе Россию и Украину.

В эту субботу президент [США Джо Байден] примет участие в телефонной конференции с другими лидерами G7 и Владимиром Зеленским, — сказала она.

Ранее Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой обсудил отступление ВСУ из Авдеевки. По словам американского лидера, это стало результатом бездействия Конгресса Соединенных Штатов — солдаты столкнулись с нехваткой боеприпасов.

В Белом доме назвали взятие Авдеевки «первым заметным успехом России за последние месяцы». В этой связи Байден снова указал на необходимость скорее утвердить дополнительное финансирование для пополнения запасов украинского вооружения. Также американский президент заверил украинского коллегу в двухпартийной поддержке Киева и пообещал, что США «навяжут России издержки, чтобы заставить ответить за ее действия».

До этого Зеленский заявил, что Вашингтон перестанет считаться стратегическим партнером Киева в случае отказа выделить очередной пакет помощи. На пресс-конференции после встречи с вице-президентом США Камалой Харрис в рамках Мюнхенской конференции по безопасности он отметил, что помощь Белого дома является жизненно важной, добавив, что альтернативы ей нет.