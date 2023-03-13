Байден планирует провести телефонный разговор с Си Цзиньпином Белый дом: Байден в скором будущем намерен провести телефонный разговор с Си Цзиньпином

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Джо Байден

Президент США Джо Байден планирует в ближайшие дни провести по телефону переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА Новости со ссылкой на помощника американского лидера по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана. Точная дата разговора станет известна позднее, отметил он.

Мы ожидаем, что у президента состоится разговор с председателем Си Цзиньпином. Он состоится в определенный момент в скором будущем, я пока не готов назвать вам точную дату. Однако президент Байден ранее заявлял, что готов провести телефонный разговор с председателем КНР, — заявил Салливан.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин планирует посетить Москву на следующей неделе. Он намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. 10 марта 2023 года Си стал первым в истории страны председателем КНР, избранным на третий срок.

В пятницу, 10 марта, депутаты ВСНП переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР. Решение было принято единогласно. Этот пятилетний срок станет третьим для Си Цзиньпина, что является уникальным достижением в истории КНР. Впервые он был избран на пост председателя КНР 14 марта 2013 года, повторное переизбрание произошло 17 марта 2018 года.