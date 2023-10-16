Байден планирует приехать в Израиль Axios: США и Израиль обсуждают возможность визита Байдена

Фото: Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

Израильские и американские власти в настоящее время обсуждают возможность поездки президента США Джо Байдена в Тель-Авив в ближайшие дни, сообщил портал Axios со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников. Издание предположило, что визит Байдена может состояться уже на следующей неделе.

В то же время, главный пресс-секретарь совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон отметила, что на данный момент ей ничего неизвестно о подобных планах.

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Израиль несколькими днями ранее, 12 октября. Первым делом глава американской дипломатии отправился в Иерусалим, где у него прошли переговоры с Биньямином Нетаньяху. Позже в этот же день у Блинкена состоялась встреча с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Основной темой обеих встреч стало урегулирование палестино-израильского конфликта. После Израиля Блинкен посетил Западный берег реки Иордан и встретился там с палестинским лидером Махмудом Аббасом.

Ранее Байден гарантировал поддержку со стороны США одновременно и для Украины, и для Израиля. Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон может обеспечить международную безопасность, при этом помогая сразу двум странам, поскольку Штаты являются «самой мощной страной в истории мира», а также «незаменимым государством».

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