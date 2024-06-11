Байден пережил «короткое замыкание» на мероприятии в Белом доме Daily Mail: Байдена «замкнуло» во время танца на концерте в Белом доме

Фото: AP/ТАСС

Июньский концерт на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне

Президент США Джо Байден пережил «короткое замыкание» на празднике в Белом доме, приуроченном ко Дню освобождения рабов, передает Daily Mail. Как заметили журналисты, глава государства странно застыл в момент, когда все оживленно танцевали под веселую музыку.

Во время мероприятия в преддверии национального праздника, который состоится на следующей неделе, глава государства словно пережил короткое замыкание, пока остальные участники, включая вице-президента Камалу Харрис и второго джентльмена США Дага Эмхоффа, подпевали под зажигательную музыку, — указали журналисты.

По информации журналистов, президент стоял неподвижно с застывшей мимикой, пока брат задушенного полицейским афроамериканца Джорджа Флойда Филониз не заметил состояние американского лидера. Тогда мужчина дотронулся до президента и заговорил с ним.

После этого глава Белого дома произнес речь, которую журналисты назвали несвязной. Он объявил, что некая «она» знает горечь потерь и свобода никогда не будет достижима. О ком шла речь, Байден так и не объяснил.

Ранее в Сети появилось видео с Джо Байденом, который пытается сесть на несуществующий стул. Однако проект «Проверено.Медиа» обратил внимание, что ролик был снят с неудачного ракурса. На опубликованных кадрах кажется, что политик потерялся в пространстве, но на трансляции видно: стул на месте. Судя по всему, американский лидер захотел сесть, но услышал обращение диктора и поэтому замер.