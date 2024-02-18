Байден перепутал Украину с НАТО и предложил помочь Альянсу деньгами Fox News: Байден перепутал Украину с НАТО и предложил Альянсу финансирование

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Globall Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден, говоря о необходимости согласовать выделение финансирования для Украины, перепутал ее с НАТО. Глава государства пообщался с журналистами в Делавэре, передает телеканал Fox News.

Идея о том, что мы собираемся уйти с Украины, позволить НАТО расколоться полностью противоречит интересам Соединенных Штатов Америки, и это противоречит нашему слову, которое мы дали с самого начала [34-му президенту США Дуайту] Эйзенхауэру. Поэтому пришло время убедиться, что конгресс вернется домой и примет закон о финансировании НАТО, — сказал Байден.

Байден также заявлял, что если Конгресс США не одобрит выделение дополнительного финансирования помощи Украине, то после оставления Авдеевки она может потерять и другие города. По словам главы государства, сейчас «слишком многое поставлено на карту».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что подписание соглашений о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности с Великобританией, Германией и Францией подтолкнет Вашингтон к выделению помощи Киеву. Он также указал, что в настоящее время американские политические силы решают внутренние вопросы «и очень хочется, чтобы они нашли на них ответ».

Вице-президент США Камала Харрис, выступая на Мюнхенской конференции, заявила, что американская администрация будет работать с обеими партиями в конгрессе, чтобы возобновить поставки оружия Украине. По ее словам, это необходимо, чтобы остановить «империалистического авторитарного лидера, который пытается подчинить свободный демократический народ».