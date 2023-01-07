Байден перепутал дату штурма Капитолия

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден перепутал дату штурма Капитолия протестующими сторонниками республиканцев. Он заявил во время выступления в Белом доме, что манифестанты захватили здание Конгресса США 6 июля, а не 6 января 2021 года.

Случившееся 6 июля имело международные последствия, за рамками того, что кто-нибудь из вас может осознать, — сказал Байден.

Кроме того, Байден не смог вспомнить фамилию одного из защитников Капитолия. Ему дал подсказку сидевший за спиной охранник конгресса.

6 января в конгрессе должны были утвердить победу Байдена на выборах президента. Сторонники Дональда Трампа пытались этому помешать, им удалось прорваться к зданию Капитолия, а затем проникнуть внутрь. Произошли столкновения с полицией, в результате которых погибли пять человек.

После захвата Капитолия было возбуждено 40 уголовных дел. Министерство юстиции задействовало сотни сотрудников для поиска подозреваемых.

Ранее специальный комитет палаты представителей Конгресса США обратился к Минюсту страны с рекомендацией предъявить уголовные обвинения Трампу из-за штурма Капитолия в 2021-м. Конгрессмены считают, что экс-глава государства занимался «подстрекательством или содействием мятежу». Трампа также обвинили в препятствовании официальным процедурам, заговоре с целью обмана правительства и даче ложного заявления.