Байден перекрестился после слов Трампа о диктатуре

Фото: Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден в шутку перекрестился после обещания Дональда Трампа в случае своего избрания стать диктатором лишь на один день, сообщает пресс-служа Белого дома. Американский лидер добавил, что слова его оппонента о «возмездии» и «вредителях» очень напоминают риторику, господствующую в Германии в 1930-х годах прошлого века.

На днях он сказал, что станет диктатором только во время первого дня. Слава богу, только на один день, — пошутил Байден.

Ранее он заявил, что не стал бы баллотироваться на второй срок, если бы на этот шаг не пошел его оппонент Дональд Трамп. Байден подчеркнул, что демократы не могут позволить победить «этому республиканцу».

Сам Трамп пока не выбран основным кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах. Помимо него на выдвижение также претендуют бизнесмен Вивек Рамасвами, губернатор Флориды Рон Десантис и еще несколько человек. Выборы нового президента США пройдут в ноябре 2024 года.

Ранее обозреватель Джош Рогин предположил, что в случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп в первый же день работы в Белом доме может отменить все поставки вооружений на Украину. По его мнению, по этой причине действующей администрации следует ускорить военную помощь ВСУ, а также разместить как можно больше оружия и боеприпасов в Восточной Европе.