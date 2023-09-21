Байден перекрестился на встрече с премьер-министром Израиля

Президент США Джо Байден перекрестился во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Такой жест главы Белого дома последовал после вступительной речи Нетаньяху, поблагодарившего Соединенные Штаты за 40 лет дружбы. Видео опубликовал New York Post.

Политики двух стран встретились в кулуарах Генассамблеи ООН для обсуждения ряда двусторонних региональных и глобальных вопросов, в число которых входят исходящие от Ирана угрозы, а также создание мирного Ближнего Востока, в том числе посредством усилий по нормализации отношений с государствами этого региона.

Ранее сообщалось, что Байден оконфузился, зачитав в ходе своей речи подсказку с телесуфлера. Американский лидер во время своего выступления коснулся темы развития в США сетей высокоскоростного интернета к 2030 году. После того как Байден озвучил свой план, он зачитал фразу «конец цитаты» из телесуфлера.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал отчаянным дедом решившего баллотироваться на второй срок Джо Байдена. Политик написал, что на месте американских военных создал бы бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами на случай победы Байдена в выборах, чтобы избежать возможных последствий.