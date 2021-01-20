Байден перед инаугурацией заявил о «новом дне» в США

https://static.news.ru/photo/ea957fb0-5b2f-11eb-beb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: imageSPACE/Keystone Press Agency

Избранный президент США разместил в своём микроблоге неоднозначную запись. Любопытно, что сделал он это практически сразу же после вылета из Вашингтона уже бывшего главы Белого дома Дональда Трампа и его семьи.

В Америке наступил новый день, — написал политик в своём аккаунте в Twitter.

За некоторое время до этого Трамп вместе с супругой Меланьей вылетели бортом номер один во Флориду. Предполагается, что после того, как Дональд Трамп перестал являться президентом Соединённых штатов, пара решила поселиться там.

Инаугурация Байдена состоится уже через несколько часов. После этого он станет законным президентом государства. Его предшественник же отказался присутствовать на церемонии.

Ранее, как писал NEWS.ru, уходя с поста президента США и покидая резиденцию главы Соединённых Штатов, Дональд Трамп заявил, что намерен вернуться. Об этом он заявил, выступая перед своими сторонниками на авиабазе «Эндрюс».

45-й президент США выразил отдельную благодарность вице-президенту Майку Пенсу, подчеркнув, что они отлично поработали вместе. Перед отлётом из Вашингтона во Флориду он пожал руку бывшему главе аппарата Белого дома Марку Мидоусу, вместе с членами семьи прошёл вдоль линейки почётного караула и поднялся на борт президентского самолёта.

Позднее в прессе появилась информация о том, что перед отъездом из Белого дома Дональд Трамп, у которого осталось несколько часов президентства, оставил в Овальном кабинете записку для своего преемника Джо Байдена.

Отмечается, что короткое послание Трамп положил в верхний ящик рабочего стола. Содержание записки остаётся неизвестным.