Байден озвучил позицию по поводу смертной казни Байден поддержал мораторий генерального прокурора США на смертную казнь

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден поддерживает мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне, заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Так она прокомментировала сообщение о смертной казни осужденного Кеннета Смита в штате Алабама, по поводу которой американский лидер испытал, по ее словам, «сильное беспокойство».

Это подчеркивает то, почему президент поддерживает мораторий генерального прокурора на смертную казнь на федеральном уровне до рассмотрения касающихся ее процедур и норм. Президент давно говорил [об этом] и был глубоко, глубоко обеспокоен тем, как приводится в исполнение смертная казнь, соответствует ли это нашим ценностям, — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Накануне в штате Алабама впервые в истории провели смертную казнь с использованием чистого азота. Осужденный за заказное убийство женщины в 1988 году 58-летний Кеннет Смит был казнен в городе Этмор. В офисе генпрокурора Стива Маршалла уточняется, что этот метод казни был выбран не случайно, а именно из-за физиологических особенностей мужчины, которые не позволяли провести традиционную процедуру.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк после этого заявил, что казнь американского заключенного чистым азотом можно приравнять к пытке. По его словам, это бесчеловечный, жестокий и унижающий достоинство способ обращения с гражданином. В связи с произошедшим Тюрк призвал государства ввести мораторий на смертную казнь, пояснив, что подобная мера наказания не может существовать вместе с основополагающим правом на жизнь.