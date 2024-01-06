Байден озвучил главный вопрос предстоящих выборов в США Байден: сохранение демократии в США — главный вопрос предстоящих выборов

Фото: IMAGO/Kyle Mazza/Global Look Press

На предстоящих выборах на кон поставлена американская демократия, заявил президент США Джо Байден в рамках предвыборной речи. Политик пообещал посвятить ее защите остаток своего правления, сообщает РИА Новости.

Я даю священную клятву: защита, охрана, сохранение американской демократии останется главным делом моего президентства, как это было всегда, — подчеркнул политик.

Большая часть речи была посвящена критике соперника в президентской гонке, экс-президента Штатов Дональда Трампа. Того Байден обвинил в отходе от демократии, многократно назвав его сторонников мятежниками. Самого республиканца он назвал «верховным отрицателем выборов».

До этого Байден на предвыборном мероприятии в Бостоне заявил, что, вероятно, не стал бы повторно баллотироваться на пост главы государства, если бы на этот шаг не пошел его предшественник Трамп. По словам демократа, «нельзя позволить победить» этому республиканцу.

Однако пока фаворитом президентской гонки в США является бывший американский лидер. По результатам проведенного среди американцев опроса, 38% граждан считают, что победу на выборах 2024 года одержит именно он. При этом в поддержку действующего главы государства Джо Байдена высказались всего 36% американцев. Аналитики уверены, что предстоящий «матч-реванш» между Трампом и Байденом в следующем году будет напряженным, поскольку оба кандидата «обременены серьезными уязвимостями, которые могут стоить им Белого дома».