Байден озвучил дату окончательного вывода войск США из Афганистана

Вывод войск из Афганистана США завершат 31 августа. В настоящее время процесс идёт без потерь. Об этом заявил американский президент Джо Байден в ходе телеобращения.

Наша военная миссия в Афганистане завершится 31 августа. Вывод войск продолжается безопасно и упорядоченно. <...> Благодаря тому, как мы организовали вывод войск, среди американских и иных сил нет потерь, — сказал президент США, чьи слова приводит РИА Новости.

По словам Байдена, США достигли в Афганистане «того, чего хотели».

Ранее Пентагон заявил о выводе 90% войск из Афганистана. Администрация США дала обещание с 1 мая и до 11 сентября полностью закончить вывод войск из Афганистана. В 2020 году Вашингтон и представители движения «Талибан» (запрещено в РФ) подписали первое за 18 с лишним лет войны соглашение о мире.