Байден возник в TikTok во время Супербоула Байден во время Супербоул появился в TikTok в видео с надписью «Лол, эй, ребята»

Фото: Saquan Stimpson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден появился в TikTok в видео с надписью «Лол, эй, ребята» во время Супербоула — финала NFL, чемпионата США по американскому футболу. На кадрах глава государства в домашней обстановке смотрит матч и отвечает на вопросы по игре. Подпись к посту гласила: «Лол, эй, ребята».

Байден отказался выбрать сторону между командами-участниками финала — «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско Форти Найнерс». Вместо этого он поклялся в верности команде первой леди «Филадельфия Иглз».

Он также посмеялся над вопросом, за кого ему голосовать: за него самого или за бывшего президента Дональда Трампа. Он назвал свою кандидатуру.

Чемпионом Супербоула стал «Канзас-Сити Чифс». Матч команды против «Сан-Франциско Найнерс» закончился со счётом 31:20 (7:3, 3:7, 0:10, 21:0). Клуб из штата Миссури впервые с 1969 года взял трофей в финальном матче плей-офф Национальной футбольной лиги.

Ранее Байден назвал слова экс-главы Белого дома Дональда Трампа об отказе стран НАТО защищать друг друга ужасными и опасными для Альянса. По словам действующего президента США, если Трамп вернется к власти, то бросит союзников страны по Блоку и позволит России «делать с ними все, что она захочет».