Байден не понял вопроса о переговорах с Путиным по Украине Байден уклонился от ответа на вопрос про переговоры с Путиным по Украине

Фото: Official White House/Oliver Contreras

Джо Байден

Президент США Джо Байден отказался комментировать возможность контактов с российским лидером Владимиром Путиным и перспективы переговоров об урегулировании конфликта на Украине, сообщает ТАСС. Вместо этого политик задал встречный вопрос.

С Путиным? По Украине? — уточнил Байден, когда корреспондент агентства поинтересовался, не считает ли он, что настал момент для переговоров о мире на Украине и контактов с Путиным.

Ранее основатель частной военной кампании Blackwater Эрик Принс заявил, что конфликт на Украине надо завершать. По его мнению, США не вытянут конвенциональную войну с Россией, поэтому Крым, Донецк и Луганск следует «оставить» Москве, а линии соприкосновения заморозить. Он констатировал, что «западная оборонная база смешна». Худой мир лучше любого представления России о войне, пояснил аналитик.

До этого политолог Александр Коньков предположил, что переговоры между Россией и Украиной могут пройти в 2024 году, кроме того, Москва всегда готова к мирному урегулированию конфликта. Эксперт подчеркнул, что при этом Россия не может быть уверена в выполнении Киевом установленных договоренностей.

Помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский уже выразил готовность возглавить делегацию в случае переговоров с Киевом. Он заверил, что отправится на переговоры, если ему поступит соответствующий приказ.