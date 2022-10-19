Байден ответил на обвинения республиканцев в пиаре Президент Байден заявил, что говорящие о его пиаре республиканцы проспали последние месяцы

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Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что новое высвобождение нефти из стратегического резерва не мотивировано политически в преддверии промежуточных выборов в конгресс. Республиканцы же, которые обвиняют его в пиаре, проспали последние месяцы, отметил он в Белом доме, сообщает РИА Новости.

Проблема в том, что эти ребята спали, я не понимаю, где они были. Цена на заправке должна отражать цену на нефть, — подчеркнул американский президент.

Байден по просьбе журналистов прокомментировал звучащие оценки о том, что новая интервенция нефти на рынок связана с намерением сбить цену на бензин перед важными выборами. Политики в этом нет, сказал он и задался вопросом, где его оппоненты были последние четыре месяца.

По его словам, нефть из стратегического резерва высвобождается, чтобы ее было достаточно на рынке, чтобы появилась возможность производить бензин в нужном количестве.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады доктор экономических наук Владимир Васильев заявил, что Джо Байден задействовал резервы в попытках снизить цены на топливо перед выборами в конгресс. По его мнению, Белый дом выбрал такую тактику с учетом «бензинного голосования» американцев, когда цены на бензин играют ключевую роль для американских избирателей.