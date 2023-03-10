Байден отверг критику властей Китая в адрес США

Фото: Saquan Stimpson/CNP/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден отверг критические высказывания, с которыми руководство Китая выступило в последние дни в адрес Белого дома. По его мнению, претензии Пекина не имеют большой важности, сообщает ТАСС.

Слова, сказанные в адрес Вашингтона председателем КНР Си Цзиньпином и главой китайского МИД Цинь Ганом, Байден проигнорировал, отметив, что они значат «не многое».

При этом Си Цзиньпин 6 марта говорил, что США проводят кампанию по сдерживанию Китая, несущую беспрецедентные вызовы для Пекина. Цинь Ган 7 марта заявил, что в политике Вашингтона в отношении Китая есть «серьезный перекос», при этом в Белом доме руководствуется «презумпцией виновности» Пекина. Глава внешнеполитического ведомства Китая также назвал подлинной целью стратегии США — «окружение КНР».

Ранее Джо Байден назвал своего предшественника Дональда Трампа «будущим президентом». Слова действующего главы государства прозвучали в ходе представления бюджетных предложений на мероприятии в Филадельфии. При этом Байден помянул бога и перекрестился.