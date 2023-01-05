Байден оценил решение России прекратить огонь на Украине Байден: предложение Путина прекратить огонь на Украине показывает, что он «ищет кислород»

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Джо Байден

Президент США Джо Байден уверен в том, что рождественское поручение президента РФ Владимира Путина о прекращении огня на Украине, свидетельствует о том, что глава РФ «ищет кислород». Выступая перед журналистами, он отметил, что не горит желанием отвечать на какие-либо слова Путина. Выступление транслировал сайт Белого дома.

Я думаю, он пытается получить немного кислорода, — сказал Байден.

5 января министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ о временном прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине. Режим будет введен в действие с 12:00 6 января и продлится до конца 7 января в соответствии с поручением Владимира Путина.

Накануне с инициативой о прекращении огня выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он призвал Москву и Киев установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Священнослужитель объяснил это тем, что православные люди должны иметь возможность посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ заявил, что Россия может рассчитывать на перемирие, только если ее войска уйдут с занятых территорий.