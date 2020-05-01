США

Байден отреагировал на обвинения в домогательствах

15:54, 01 мая 2020
Джон Байден Джон Байден Фото: Scott Varley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джон Байден назвал неправдой обвинения своей бывшей сотрудницы Тары Рид в изнасиловании.

Нет, это неправда. Я однозначно заявляю, что такого никогда не было, — заявил Байден в эфире телеканала MSNBC.

Тара Рид написала на бывшего вице-президента США заявление в полицию. Женщина утверждает, что политик домогался её в 1993 году. Он якобы положил ей руку под юбку и совершил действия сексуального характера.

Впервые Рид обвинила Байдена в конце прошлого месяца. Команда политика считает обвинения ложными.

NEWS.ru писал, что бывшая первая леди США Хиллари Клинтон поддержала кандидатуру Байдена на предстоящих выборах президента.

Ранее бывший пресс-секретарь Алексея Навального Анна Ведута обвинила главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова в сексуальных домогательствах. Якобы это произошло в 2012 году после ужина в большой компании, когда журналист подвозил её домой.

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