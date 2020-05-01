Байден отреагировал на обвинения в домогательствах

https://static.news.ru/photo/e6103aa6-8bab-11ea-8aa3-fa163e074e61_660.jpgДжон БайденФото: Scott Varley/Keystone Press Agency/Global Look Press
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джон Байден назвал неправдой обвинения своей бывшей сотрудницы Тары Рид в изнасиловании.
Нет, это неправда. Я однозначно заявляю, что такого никогда не было, — заявил Байден в эфире телеканала MSNBC.
Тара Рид написала на бывшего вице-президента США заявление в полицию. Женщина утверждает, что политик домогался её в 1993 году. Он якобы положил ей руку под юбку и совершил действия сексуального характера.
Впервые Рид обвинила Байдена в конце прошлого месяца. Команда политика считает обвинения ложными.
NEWS.ru писал, что бывшая первая леди США Хиллари Клинтон поддержала кандидатуру Байдена на предстоящих выборах президента.
Ранее бывший пресс-секретарь Алексея Навального Анна Ведута обвинила главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова в сексуальных домогательствах. Якобы это произошло в 2012 году после ужина в большой компании, когда журналист подвозил её домой.