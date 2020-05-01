Байден отреагировал на обвинения в домогательствах

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Разведка США утверждает, что Китай и другие страны устраивают кибератаки на американские медицинские центры, потому что ищут любую информацию о вакцинах против COVID-19.

Мы можем с уверенностью заявить, что иностранная разведка, включая Коммунистическую партию Китая, попытается завладеть тем, чего мы здесь достигли, — заявила директор Национального центра контрразведки и безопасности США Билл Эванина....