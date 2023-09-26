Байден отправится в Мичиган на забастовку работников автопрома

Фото: Yuri Gripas/ Pool/CNP/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден 26 сентября отправится в штат Мичиган, где намерен в полдень присоединиться к забастовке работников автомобильных предприятий, следует из обнародованного рабочего графика главы государства, сообщает РИА Новости. На мероприятии он пробудет не более двух часов, а затем отправится в Калифорнию.

[Байден] присоединится к пикету, чтобы поддержать работников автопрома из числа мужчин и женщин, борющихся за справедливую долю благ, которые они сами помогли создать, — пояснили в администрации США.

В Мичиган американский президент приедет на день раньше своего предшественника в Белом доме Дональда Трампа, у которого там запланировано выступление.

Крупнейший профсоюз работников автопрома в США United Auto Workers в середине сентября объявил забастовку. Она проходит на трех заводах крупнейших американских автопроизводителей GM, Ford и Stellantis, расположенных в штатах Миссури, Мичиган и Огайо. Профсоюз требует от компаний в частности серьезного повышения зарплат, улучшения пенсионного обеспечения и увеличения отпусков.

Ранее сообщалось, что в США уже 56% зарегистрированных избирателей не одобряют работу Джо Байдена на посту президента и только 41% одобряет. По итогам сентябрьского опроса оказалось, что рейтинг одобрения деятельности хозяина Белого дома достиг нового антирекорда.