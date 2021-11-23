Байден решил провести каникулы на фешенебельном курортном острове
Байден приехал на фешенебельный курортный остров в Массачусетсе
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
10:01, 24 ноября 2021
Президент США Джо БайденФото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency
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Президент США Джо Байден отправился на небольшие пятидневные каникулы в Массачусетс. Он уже прибыл на фешенебельный курортный остров Нантакет. До воскресенья у американского лидера не запланировано никаких встреч, говорится в заявлении Белого дома.
В четверг в США отмечается национальный праздник — День благодарения. Многие американцы берут выходные или отгулы в дни до и после этого праздника, чтобы посетить родных и близких. На пресс-брифинге Белого дома пресс-секретаря президента Джен Псаки спросили, как Байден собирается объяснить свой отпуск «среди миллиардеров», когда инфляция привела к значительному подорожанию традиционного стола на День благодарения.
Сейчас время отставить политику в сторону, провести время с близкими и поговорить о том, за что мы благодарны… Где бы президент ни был, он будет работать, — ответила она.
Ранее сообщалось, что Байден после планового медосмотра заявил о своей «великолепной форме». Результаты проверки, которая включала колоноскопию под анестезией, он пообещал обнародовать.
В свою очередь, лечащий врач американского президента Кевин О'Коннор заявил, что у главы Белого дома усилился кашель и ухудшилась походка. По его словам, Байдена также лечат от мерцательной аритмии.