Байден решил провести каникулы на фешенебельном курортном острове

Президент США Джо Байден отправился на небольшие пятидневные каникулы в Массачусетс. Он уже прибыл на фешенебельный курортный остров Нантакет. До воскресенья у американского лидера не запланировано никаких встреч, говорится в заявлении Белого дома.

В четверг в США отмечается национальный праздник — День благодарения. Многие американцы берут выходные или отгулы в дни до и после этого праздника, чтобы посетить родных и близких. На пресс-брифинге Белого дома пресс-секретаря президента Джен Псаки спросили, как Байден собирается объяснить свой отпуск «среди миллиардеров», когда инфляция привела к значительному подорожанию традиционного стола на День благодарения.

Сейчас время отставить политику в сторону, провести время с близкими и поговорить о том, за что мы благодарны… Где бы президент ни был, он будет работать, — ответила она.

Ранее сообщалось, что Байден после планового медосмотра заявил о своей «великолепной форме». Результаты проверки, которая включала колоноскопию под анестезией, он пообещал обнародовать.

В свою очередь, лечащий врач американского президента Кевин О'Коннор заявил, что у главы Белого дома усилился кашель и ухудшилась походка. По его словам, Байдена также лечат от мерцательной аритмии.