«Я не прогнусь»: Байден обратился к Путину Байден отправил Путину послание, что США не отступят на Украине

Президент США Джо Байден в ходе ежегодного обращения к конгрессу призвал утвердить и представить ему на подпись законопроект о помощи Украине. Он также обратился к президенту России Владимиру Путину, заявив, что американцы «не отступят и не прогнутся» в конфликте на Украине. Трансляция велась на сайте Белого дома.

Мой посыл президенту Путину прост. Мы не отступим, мы не прогнемся. Я не прогнусь, — сказал американский лидер.

Ранее сообщалось, что правительство Украины рассчитывает услышать в ходе обращения президента США Джо Байдена к конгрессу конкретики по вопросу поставок ракет ATACMS. Издание Politico уточнило, что украинские власти также хотят получить четкие обещания по поддержке Киева в целом.

До этого Байден признал, что время Украины на исходе, Россия начала активное наступление, и ей удается продвигаться вглубь страны. В связи с этим глава государства призвал палату представителей принять новый законопроект о помощи Украине. Если конгрессмены откажут в оказании поддержки Киеву в этот критический момент, то история никогда не забудет их поступка, заверил политик.

Представитель Госдепартамента CША Мэттью Миллер ранее заявил, что, по мнению Вашингтона, Киев готовит для Москвы военные «сюрпризы», и ждет результатов их применения. Он убежден, что Украина разработала план, который поможет ей победить РФ на поле боя.