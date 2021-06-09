Байден отменил приказ Трампа о запрете ТikТok и WeChat

https://static.news.ru/photo/cda04c68-c930-11eb-8062-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Американский президент Джо Байден подписал указ о защите данных в США, который отменил приказ предыдущего главы государства Дональда Трампа о запрете ТikТok и WeChat. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Отменены следующие указы: указ 13942 от 6 августа 2020 г. («Об устранении угрозы, создаваемой TikTok...»); указ 13943 от 6 августа 2020 г. («Об устранении угрозы, создаваемой WeChat...»); и указ 13971 от 5 января 2021 г. («Об устранении угрозы, создаваемой приложениями и другими ПО, разработанным или контролируемым китайскими компаниями»), — говорится в сообщении.

Китайский сервис обмена видео TikTok неоднократно вызывал гнев Дональда Трампа. Политик утверждал, что TikTok занимается слежкой за американцами. В 2020 году Минпромторг США ввёл в действие запрет на использование сервиса, если американское представительство и сервисы не станут американскими. При этом выполнение этого запрета неоднократно переносилось.

В феврале 2021 года компания ByteDance отложила на неопределённый срок продажу американского сегмента социальной сети TikTok компаниям Walmart и Oracle. Причиной стал пересмотр Джо Байденом действий его предшественника Дональда Трампа, который боролся рисками, исходящих от китайских компаний.