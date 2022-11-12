Байден отказался встречаться с наследным принцем Саудовской Аравии на G20

Фото: Oliver Contreras - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден не намерен проводить полноценные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях предстоящего саммита «Группы двадцати» (G20). Об этом журналистам сообщил советник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова приводит ТАСС. Мероприятие пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.

У нас нет никаких планов садиться [за стол переговоров] ради встречи с Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, — сказал Салливан, сопровождающий американского лидера в зарубежном турне.

Он также добавил, что у Байдена при этом могут пройти иные двусторонние встречи. Среди вероятных контактов президента на саммите Салливан назвал французского лидера Эммануэля Макрона, немецкого канцлера Олафа Шольца, премьер-министра Индии Нарендру Моди, турецкого президента Тайипа Эрдогана. По словам советника, вероятность дополнительного взаимодействия во время проведения мероприятия «будет увеличиваться».

В ходе своего турне Байден уже принял участие в 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции об изменении климата (СОР-27). После этого он направился в Камбоджу, где запланирована встреча на высшем уровне в формате США — АСЕАН, а также участие в Восточноазиатском саммите. После этого Байден полетит в Индонезию на саммит G20.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не примет участия в саммите G20 в Индонезии даже в видеоформате. Также глава государства не станет обращаться к участникам саммита АТЭС в Таиланде. По словам Пескова, президент отказался от участия в мероприятиях из-за графика и необходимости находиться в России.

В свою очередь газета The Daily Telegraph сообщила, что Евросоюз и Великобритания планируют бойкотировать выступления российской делегации на саммите «Группы двадцати» (G20) в Индонезии. Отмечается, что европейские и британские чиновники хотят добиться изоляции России на форуме. Стороны также обратятся к делегации из России с призывом к деэскалации.