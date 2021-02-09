Байден отказался следить за импичментом Трампа

https://static.news.ru/photo/26481656-6863-11e9-a313-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Bastiaan Slabbers/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Действующий президент Соединённых Штатов Джо Байден не намерен следить за процессом импичмента бывшего главы государства Дональда Трампа. Об этом он сам рассказал журналистам.

Он подчеркнул, что его больше интересует тема борьбы с коронавирусом в стране.

Я нет <...>, я уже говорил, что у меня есть работа и эта работа заключается в том, чтобы сберечь людей, — сказал он в Белом доме. — Мы уже потеряли 450 тыс. человек и можем потерять больше, если не будем действовать решительно. Дети ложатся спать голодными, многие семьи страдают, у них проблемы. Вот моя работа, — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Политик отметил, что процесс по импичменту — работа сенаторов. Он выразил уверенность, что они хорошо её выполнят, передаёт ТАСС.

Это всё, что я хочу сказать об импичменте, — заключил Байден.

Трамп, проигравший на президентских выборах Джо Байдену, стал заявлять о многочисленных нарушениях и подлогах на избирательных участках. Не сумев отстоять свою правоту, он призвал своих сторонников бороться за демократию — этот призыв многие восприняли буквально. 6 января, когда конгресс должен был утвердить итоги выборов, толпа американцев, поддерживающих Трампа, атаковала Капитолий. Члены конгресса были эвакуированы, в ходе беспорядков погибли пять человек, включая одного полицейского.

В связи с этим инцидентом политический истеблишмент США обвинил Трампа в подстрекательстве к насилию — при этом, что также уникально для американской истории, инициативу импичмента поддержали 10 однопартийцев президента. Несмотря на то что процедура не могла быть проведена ранее истечения полномочий Трампа и вступления в должность Байдена, импичмент экс-главе Белого дома всё ещё может быть объявлен. В этом случае он лишится права в дальнейшем занимать какие-либо государственные посты, что поставит крест на его планах побороться за президентское кресло в 2024 году.

9 февраля в Сенате США стартовал процесс импичмента Трампа. Первой темой для обсуждения стала конституционность рассмотрения этого вопроса. Стороны пытаются выяснить, соответствует ли данный процесс основному закону страны. При этом все участники обсуждения ссылаются на конституцию, которая, однако, не содержит конкретных положений по этому вопросу.

Если парламентарии решат, что поставленный вопрос об импичменте ушедшего со своего поста президента соответствует конституции, 10 февраля они начнут рассмотрение дела по существу. Тогда каждая из сторон получит по 16 часов на изложение своей позиции, а затем сенаторы, исполняющие роль присяжных, примут решение, писал NEWS.ru.