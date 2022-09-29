Байден отказался признать претензии РФ на «суверенную территорию Украины» Байден: США никогда не признают «претензии РФ на суверенную территорию Украины»

Фото: Chris Kleponis/Pool /CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

«Абсолютной фикцией» назвал прошедшие в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на территориях Херсонской области и части Запорожской области Украины референдумы президент США Джо Байден. Он подчеркнул, что Вашингтон никогда не признает претензии России «на суверенную территорию Украины». Слова американского лидера приводит ТАСС.

США никогда <...> не признают претензии РФ на суверенную территорию Украины. Эти так называемые референдумы были фикцией, абсолютной фикцией. Их результаты были сфабрикованы в Москве, — сказал Байден.

Он также оценил проводимую Москвой спецоперацию на Украине. по словам американского президента, она представляет собой вопиющее нарушение Устава ООН и основополагающих принципов о суверенитет и территориальной целостности страны.

Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей ранее проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации. В ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также заявил о том, что присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по итогам прошедших референдумов принять нельзя. По его мнению, плебисциты нельзя считать подлинным выражением народной воли, так они прошли вне юридических рамок Украины и на территории, находящейся под контролем РФ.