Байден отказался облегчать путь Украины в НАТО Байден: США не станут облегчать путь Украины в НАТО

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден

США не намерены облегчать Украине путь вступления в НАТО, заявил американский президент Джо Байден. По его словам, которые приводит РИА Новости, Киев обязан соответствовать всем требованиям, применяемым к членам военно-политического блока.

Украина должна соответствовать тем же стандартам, чтобы быть частью НАТО, как и другие члены, — сказал глава Белого дома.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что благодаря созданию Совета Украина — НАТО Киев де-факто станет членом Альянса. Первое заседание нового органа планируется провести в ходе саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе.

Ранее заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе Киев получит алгоритм вступления в Североатлантический альянс. По его словам, у стран блока не осталось больших проблем с принятием решения.

В то же время в начале июня президент Украины Владимир Зеленский признал, что страна не вступит в НАТО в период конфликта с Россией. Он подчеркнул, что не будет втягивать ни одну страну из Альянса в боевые действия. При этом политик заявил, что Украине все равно нужны гарантии безопасности от стран Запада.