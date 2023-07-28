Байден: от глобального потепления спасет перекраска крыш в белый цвет Байден намерен бороться с глобальным потеплением покраской крыш в белый цвет

Фото: Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден нашел альтернативный способ борьбы с глобальным потеплением. Помимо привычных мер, хозяин Белого дома предложил перекрасить крыши домов в белый цвет.

Также американский президент для борьбы с климатическими изменениями в мире предложил придумать налоговые стимулы. Он считает не эффективными кондиционеры.

У нас есть также несколько программ — от предоставления людям возможности получать помощь до — буквально — покраски крыш в белый цвет. Поменять их окна и двери и получить за это налоговые стимулы, чтобы победить жару. Так что кондиционеры — не панацея, — сказал Байден.

Глава вашингтонской администрации напомнил, что когда страну накрывает сильной жарой, в США «хорошо работают» некоторые программы. Байден забыл уточнить, что это за программы.

Ранее сообщалось,что ученые обеспокоились изменением цвета океанов по всему миру: появившиеся на их поверхности яркие сине-зеленые пятна настолько обширны, что их хорошо видно на снимках из космоса. Океанологи отмечают, что ситуация носит глобальный характер и может привести к массовой гибели растений и животных.